الزراعة تعلن عن توفر فرص عمل ضمن مشروع التشجير

أعلنت وزارة الزراعة عن توفر فرص عمل على حساب مشروع التشجير الوطني وتحريج الطريق الصحراوي في كافة محافظات المملكة ولمدة ثلاثة أشهر فقط، وضمن المسميات الوظيفية (مهندس زراعي، عامل زراعي).

ودعت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، الراغبين بالتقدم للوظائف المذكورة التسجيل من خلال المنصة المخصصة لذلك على الرابط التالي: jobs.moa.gov.jo، والاطلاع على الوظائف الشاغرة مع ذكر مسّمى الوظيفة وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 2021/5/23 ولغاية نهاية يوم الخميس الموافق 2021/5/27.

وبينت الوزارة شروط تعيين المهندسين الزراعيين والعمال الموسميين على النحو الآتي: استخدام المهندسين الزراعيين والعمال بموجب عقود محددة المدة ولمدة ثلاثة أشهر فقط، وأن لا يقل عمر المُتقدم لأي من الوظائف عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاما، بالإضافة الى إحضار شهادة عدم محكومية سارية المفعول بعد القبول بالتعيين للوظيفتين، وأنه لن يتم استخدام أي مُتقدم للوظائف من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين.

كما اشترطت الوزارة إحضار الشهادة الجامعية ومزاولة المهنة سارية المفعول لوظيفة مهندس زراعي حال قبول الطلب، وبخلاف ذلك يتم رفض الطلب.

وأوضحت الوزارة أن الأعمال الزراعية تتطلب عملاً ميدانياً (حفر جور، زراعة، تقليم،.. الخ).

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