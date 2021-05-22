مقال قديم جديد.. طوبى لغزة ”جمل المحـامل” ومرحى لحماس ”ام الفصـائل”

قبل نحو سبع سنوات كتبنا هذا المقال، ونشرناه في “المجد” بتاريخ 4 أيلول/ سبتمبر 2014، وحين هزّنا وهزّ امتنا العربية كافة انتصار غزة المؤزر في معركة “سيف القدس” الماثلة للعيان، ارتأينا اعادة نشره من جديد، ليكون شاهداً على صحة وصوابية رهاننا المبكر على فروسية اهل غزة، وجدارة حركة حماس واخواتها بالانتصار.. اقرأوا في زاوية “على ضفاف المجد“، بقلم: فهـد الريمــاوي.

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