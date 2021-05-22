للمكابرة والتغطية على الهزيمة.. العدو يسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم في حماية الشرطة/ فيديو
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طوبى للمهنس التونسي “الزواري” الذي شارك في “سيف القدس” بعد ٥ سنوات من استشهاده/ فيديو
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