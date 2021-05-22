رجال الفداء.. يحيى السنوار يتحدى تهديدات العدو الصهيوني ويظهر في بيت عزاء الشهيد باسم عيسى بغزة / فيديو

ظهر يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، لأول مرة علنًا منذ اختفائه عن الأنظار مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 11 يوماً.

فقد وصل السنوار برفقة روحي مشتهى، عضو المكتب السياسي للحركة، إلى بيت عزاء الشهيد باسم عيسى قائد لواء غزة في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”.

وفضل السنوار عدم إجراء أي مقابلة مع الصحفيين، لدى وصوله إلى بيت العزاء.

واهتمت وسائل الإعلام العبرية بظهوره كثيراً، حيث سلطت الضوء على خروجه للعلن بعد تدمير الاحتلال لمنزله ومكتبه.

‏وقالت شمريت مئير، الصحفية الاسرائيلية في صحيفة يديعوت، إنه “من كان يظن أن هذا سيحدث، وقد سمعت ذلك في الاستوديوهات الإخبارية الإسرائيلية أثناء العملية؛ أن السنوار وكبار أعضاء حماس سيتمركزون الآن في مخبأ كما فعل نصر الله – أقل من ذلك”.

وفيما علق الكاتب الاسرائيلي في مجال الاستخبارات آفي ساخاروف، أن يحيى (السنوار) ، شوهد مرة أخرى في شوارع غزة. الرجل الذي أمضى 22 عامًا في سجن إسرائيلي ، والذي يتحدث باللغة العبرية بطلاقة ، يعرف ما يفهمه كل طفل في غزة: نتنياهو سيسمح بدخول الأموال إلى غزة لإعادة بناء ما دمره “الجيش الإسرائيلي” في الحملة الأخيرة.

ومساء أمس الجمعة، قال وزير الجيش الاسرائيلي بني غانتس إن إسرائيل لن تسمح للصواريخ أو البالونات المتفجرة بالتنقيط بعد انتهاء عملية حرس الاسوار.

وزعم غانتس في مقابلة مع قناة كان الاسرائيلية بعد 11 يومًا من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، أن قادة حماس، الضيف والسنوار لا يزالان في مرمى النيران.

.