للمكابرة والتغطية على الهزيمة.. العدو يسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم في حماية الشرطة/ فيديو
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جرينتش+2 11:37
رجال الفداء.. يحيى السنوار يتحدى تهديدات العدو الصهيوني ويظهر في بيت عزاء الشهيد باسم عيسى بغزة / فيديو
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