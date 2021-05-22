للمكابرة والتغطية على الهزيمة.. العدو يسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم في حماية الشرطة/ فيديو
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جرينتش+2 11:37
حريق يأتي على ألف دونم حرجي وزراعي في لواء الكورة
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