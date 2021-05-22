القدس وغزة في عدد خاص من مجلة «عود الند»

لندن، 23/أيار (مايو) 2021: صدر عدد إضافي خاص من مجلة «عــود الـنـد» الثقافية (oudnad.net)، التي يرأس تحريرها د. عدلي الهواري، للتفاعل مع انتفاضة الشعب الفلسطيني التي بدأت في القدس دفاعا عن الأقصى وعن بيوت أهالي حي الشيخ جراح، ثم تدخل المقاومة في قطاع غزة نصرة لهم، وتعرض القطاع لحرب عدوانية تدميرية.

كلمة العدد ناقشت مسألة التعويل على التأييد الدولي لاسترداد الحقوق الفلسطينية، واعتبرت الرأي هذا خاطئا بالاستناد إلى عدد من الأدلة: “الدعم الدولي للقضية الفلسطينية في هذه الأيام محدود جدا، ومقتصر على فئات معينة من المجتمعات، مثل طلبة الجامعات الذين يحثّون جامعاتهم على سحب الاستثمارات من إسرائيل. حتى هذا المجال تعرض للمقاومة، وجرت محاولات لسن قوانين لمنعه. ويكاد يصبح من غير الممكن لأحد توجيه نقد للسياسات الإسرائيل نتيجة توسيع تعريف “معاداة السامية” ليشمل توجيه الانتقادات للسياسات الإسرائيلية القمعية ضد الشعب الفلسطيني”.

تضمن العدد يوميات كتبتها مقيمات في غزة، هن نيرمين حبوش وجهان أبو لاشين وهبة الأغا وبتول أبو عقلين. وسلطت كل واحدة على جانب من حياتها في يوم من أيام العدوان على غزة. ولأن الأحداث بدأت في القدس، فالعدد تضمن أيضا مواد نشرت سابقا في المجلة ذات علاقة بالقدس، إحداها بقلم د. نادية أبو زاهر عن فرصة لأداء صلاة الجمعة المسجد الأقصى أثناء شهر رمضان عام 2017، وأخرى عن القدس في قصائد، وثالثة عن القدس في أغان.

وفي العدد أيضا مقتطفات من مقالات وتقارير نشرت في أعداد سابقة، ولكنها ولا تزال جديرة بأن يعاد نشرها. لوحة غلاف العدد الإضافي الخاص للفنان التشكيلي الفلسطيني، سليمان منصور.

عنوان موقع المجلة: www.oudnad.net.

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