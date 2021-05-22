الجائحة تتقهقر.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 15 وفاة و521 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 729,706

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 15 وفاة و521 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9357 وفاة و729706 إصابات.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 179 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 80 حالة في محافظة إربد، منها 11 حالة في لواء الرمثا، 68 حالة في محافظة الزرقاء، 38 حالة في محافظة البلقاء، 35 حالة في محافظة المفرق، 23 حالة في محافظة عجلون، 22 حالة في محافظة جرش، 21 حالة في محافظة الكرك، 21 حالة في محافظة معان، منها 6 حالات في البترا، 17 حالة في محافظة الطفيلة، 13 حالة في محافظة العقبة، 4 حالات في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 10473 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 80 حالة، فيما غادرت 37 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 637 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 12 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 24 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 9 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 7 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 7 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 743 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 709876 حالة.

وأضاف أن 15735 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7096837 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 31ر3 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 16ر3 بالمئة.