للمكابرة والتغطية على الهزيمة.. العدو يسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم في حماية الشرطة/ فيديو
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جرينتش+2 11:36
الجائحة تتقهقر.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 15 وفاة و521 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 729,706
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