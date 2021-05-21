مع انتصار غزة.. تراجع الكتلة الهوائية الحارة وانخفاض درجات الحرارة

يتراجع اليوم الجمعة، تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة عن المناطق الغربية من المملكة مع استمرارها على شرق المملكة، وتنخفض الحرارة بشكل ملموس، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتظهر بعض الغيوم المتوسطة والعالية مع احتمال هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شرق وجنوب شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، انخفاض ملموس آخر على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم الأحد معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 15، وفي مرتفعات الشراة 27 – 13، وفي مناطق البادية 38 – 18، وفي مناطق السهول 31 – 16، وفي الاغوار الشمالية 35 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 20، وفي البحر الميت 36 – 21، وفي خليج العقبة 37 – 23 درجة مئوية.

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