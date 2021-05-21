صدق او لا تصدق.. “محمد الضيف” يولد من جديد في مدرسة بغزة/ فيديو

للمكابرة والتغطية على الهزيمة.. العدو يسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم في حماية الشرطة/ فيديو
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