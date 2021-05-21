وقفات في عمان والزرقاء واربد، وجموع غفيرة في منطقة الكرامة تعبيراً عن الفرح بنصر المقاومة الفلسطينية على الصهاينة

احتشد آلاف الأردنيين، منذ صباح اليوم الجمعة، في منطقة الكرامة قرب جسر الملك حسين، تعبيرا عن فرحتهم بنصر فصائل المقاومة الفلسطينية، بعد إعلان وقف إطلاق النار .

وقال مراسل قناة المملكة أن المواطنين قدموا من مختلف المحافظات الأردنية، ورفعوا الأعلام الأردنية والفلسطينية.

وقال مواطنون مشاركون في المسيرة إن وقف قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار ما هو إلا مرحلة من مراحل النصر والتحرير للأرض الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، بحسب المراسل.

وفي غضون ذلك، انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد، مسيرة دعت إليها حركات شبابية وحزبية، لتأكيد تضامن الشعب الأردني مع الفلسطينيين، بعد إعلان وقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، وفق مراسل “المملكة”.

وقد عبر المشاركون عن فرحتهم بنصر وصمود المقاومة في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وطالب المشاركون في المسيرة بإنهاء اتفاقية وادي عربة وطرد السفير الإسرائيلي في عمّان،كما أكدوا دعمهم للمقاومة الباسلة في قطاع غزة، مطالبين بتوفير دعم دولي وعربي للفلسطينيين.

مسيرة تضامنية في عمان

وفي عمان انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم، من المسجد الحسيني في وسط البلد ، مسيرة شعبية وحزبية حاشدة، تأييداً للشعب الفلسطيني وتضامناً معه ضد العدوان الاسرائيلي .

وتخلل المسيرة هتافات احتفالية بالنصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني بعد دخول هدنة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر اليوم .

وقد اثنى المشاركون على صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الاسرائيلي وثباته على ارضه، داعين الى مواصلة الجهود العربية والدولية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالوا، إن المقاومة الفلسطينية أثبتت للعالم بأنها الخيار الوحيد لتحرير الأراضي الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية .

يذكر أن العديد من المسيرات التضامنية والاحتفالية انطلقت اليوم، بعدد من محافظات المملكة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وعلى صعيد متصل، انتظمت بعد صلاة الجمعة في ساحة المسجد الكالوتي القريبة من السفارة الإسرائيلية في عمّان، وقفة شارك فيها عدة فعاليات حزبية وشعبية؛ لتأكيد التضامن مع الشعب الفلسطيني ونصرة للقدس والأقصى، وبعضها ردد هتافات فرحاً بوقف إطلاق النار وجمعة النصر.

وقفة بمحيط السفارة الاسرائيلية

وفي عمان ايضا نفذ المئات من المواطنين وقفة تضامنية مساء اليوم الجمعة، بمحيط السفارة الاسرائيلية في عمان نصرة للشعب الفلسطيني وللأقصى بمواجهة العدوان الاسرائيلي على غزة.

وقد ندد المحتشدون باقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد الأقصى وباحاته والاعتداء اليوم الجمعة على المصلين. وطالب المحتشدون بموقف حازم وعلى كافة المستويات رداً على العدوان الاسرائيلي المتكرر على الشعب الفلسطيني الاعزل وانتهاكه لهدنة وقف اطلاق النار التي تمت فجرٍ اليوم .

وقفات في منطقة الزرقاء

وفي الزرقاء عبر المشاركون في الوقفات التضامنية التي خرجت اليوم في مناطق الهاشمية والظليل ومخيم الزرقاء وجبل طارق عن تضامن الأردن قيادة وحكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني ازاء العدوان الاسرائيلي على فلسطين وقطاع غزة .

وقد ردد المشاركون في الوقفات التضامنية هتافات تؤكد بأن الشعب الأردني يقف وقفة واحدة مع قيادته الهاشمية الى جانب الشعب الفلسطيني، مثمنين موقف جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والداعي الى حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الحرة والمستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف .

وأكدوا ضرورة دعم صمود الفلسطينيين في مواجهة سياسات التهويد والاستيلاء على ممتلكاتهم ، حيث أن الأردن تابع تقديم الوثائق التي تثبت حقوق الفلسطينيين لممتلكاتهم وعقاراتهم في حي الشيخ جراح وفي كافة أحياء القدس المحتلة .

وقال المحامي نضال العوضات، ان الصوت الأردني المتضامن مع الفلسطينيين والمندد بالانتهاكات الصهيونية والعدوانية، يصل للأشقاء أينما كان المتظاهرون والمتضامنون، سواء في المحافظات أو في عمان أو في الأغوار أو في أي مكان على أرض المملكة، مؤكداً ان الأردن كان ولا يزال هو الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني الشقيق وهو الأقرب للشعب الفلسطيني والأكثر تأثراً وتأثيراً بكل ما يجري في فلسطين المحتلة .

كما بين رئيس لجنة مخيم الزرقاء محمد هشام البوريني، ان الفعاليات الشعبية والشبابية بالتعاون مع لجنة خدمات المخيم أقامت وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ونضاله للوصول الى حقوقه المشروعة وابتهاجاً بالنصر .

فعاليات اربد تؤكد اعتزازها بصمود غزة

وفي اربد عبرت فعاليات شعبية وحزبية في إربد عن فخرها واعتزازها بالصمود البطولي الذي سطرته المقاومة الفلسطينية في غزة والقدس وسائر أنحاء فلسطين وصولا إلى وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

واكدت الفعاليات، أن وقف الاعتداءات الاسرائيلية على غزة هو بمثابة انتصار لإرادة الشعب الفلسطيني والدول والشعوب التي تضامنت معها ودعمها الكامل له وفي طليعتها الأردن قيادة وشعباً والتي انصهرت في بوتقة واحدة تضامناً ودعماً وانتصاراً للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والعدالة حتى إقامة دولته على أرضه وترابه َوعاصمتها القدس الشريف.

وبينت هذه الفعاليات التي نفذت وقفات تضامنية مع القدس وغزة من معظم مساجد اربد، ان الاردن سيبقى كما هو دائما الظهير والسند والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة متمسكا بثوابته اتجاه القدس والمقدسات.

إلى ذلك، انطلقت العديد من الحافلات من عدد من مراكز انطلاق الحافلات نحو المعابر الحدودية مع الضفة الغربية تعبيرا عن تضامنها ونصرتها للقدس وغزة.