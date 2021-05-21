“بوحدتنا استطعنا تغيير المعادلات وتحقيق الانتصار”.. النخالة يعلن التزام المقاومة بوقف إطلاق النار ما التزم العدو به

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة “أننا سنستمر بالمقاومة والجهاد حتى النصر وعودة شعبنا إلى فلسطين”، مشيراً إلى أن “المقاومة حاضرة وسترد على أي اعتداء”.

وفي كلمة له وجهها، فجر اليوم الجمعة، بمناسبة انتصار المقاومة، أضاف نخالة: “بوحدتنا ثبتنا توازنا للرعب مع العدو وبوحدتنا نستطيع تغيير المعادلات”، منوهاً أن :وحدتنا كانت الأساس في تحقيق الانتصار اليوم”.

كما أعلن نخالة، موافقة الحركة على الاقتراح المصري لوقف إطلاق النار المتزامن.

وأشار إلى التزام المقاومة الفلسطينية بوقف إطلاق النار ما التزم العدو به، مشدداً على أنها سترد على أي خرق لوقف إطلاق النار.

وكان نخالة قد قال أمس الأربعاء، إن المقاومين “يرسمون ملامح مستقبلنا.. ويُذلّون كيان الاحتلال الإسرائيلي في كل صاروخ”، ويضعون العدوّ في “مأزق تاريخي لم يسبق له مثيل بعد أكثر من 70 عاماً من النكبة”.

وفي السياق، أكد الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة، “أننا خلف قيادتنا وملتزمون بقرار وقف إطلاق النار الذي أُعلن”، مشدداً “بحزم على الرد على أي خرق صهيوني قبل أي دقيقة من الساعة المعلنة لوقف إطلاق النار”.