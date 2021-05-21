للمكابرة والتغطية على الهزيمة.. العدو يسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم في حماية الشرطة/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 11:34
انخفاض كبير.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 14 وفاة و636 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 729,185
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني