للمكابرة والتغطية على الهزيمة.. العدو يسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم في حماية الشرطة/ فيديو
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جرينتش+2 11:33
الأمانة العامة للأحزاب العربية تحيي وتبارك الانتصار التاريخي للمقاومة في معركة “سيف القدس”
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