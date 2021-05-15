طقس معتدل في المرتفعات والسهول وحار نسبيا ببقية المناطق

تكون الأجواء اليوم السبت، ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، حارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى الاجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

تبقى الأجواء الثلاثاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم بين 30 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 13، وفي مرتفعات الشراة 27 – 12، وفي مناطق البادية 34 – 14، وفي مناطق السهول 29 – 15، وفي الاغوار الشمالية 35 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 22، وفي البحر الميت 35 – 21، وفي خليج العقبة 37 – 23 درجة مئوية.

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