اليوم الخامس للتضامن مع القدس وغزة.. اعتصام شعبي أمام سفارة العدو في عمان ومطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية
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جرينتش+2 06:19
تعزيز الكوادر الطبية بالمستشفى الميداني الاردني في غزة
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