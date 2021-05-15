تعزيز الكوادر الطبية بالمستشفى الميداني الاردني في غزة

أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي للخدمات الطبية الملكية، بتعزيز كوادرها الطبية والتمريضية في المستشفى الميداني الاردني في غزة وجميع المحطات العلاجية في الضفة الغربية لتكون جاهزة لاستقبال كافة الحالات المرضية والاصابات وحسب التطورات الميدانية ولمساندة الجهود الطبية للأشقاء.

وكانت القوات المسلحة قد جهزت كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية لإرسالها إلى قطاع غزة ضمن القوافل الطبية التي أرسلت اليوم إلى مدينة القدس، الا أن التطورات الميدانية حالت دون وصولها في الوقت الحالي.

يشار إلى أن المستشفى الميداني الاردني في غزة، الذي بدأ العمل منذ عام 2009، يستقبل العديد من الحالات المرضية والتي تصل يومياً لغاية 700 حالة ومجهز بكافة العيادات اللازمة للتعامل واستقبال كافة الحالات المرضية الحالات ومساندة الجهود الطبية في القطاع.