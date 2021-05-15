بعد ابراج هنادي والجوهرة والشروق.. طائرات العدو تدمر عصر اليوم السبت برج الجلاء وسط مدينة غزة/ فيديو

دمّرت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، عصر اليوم السبت، برج الجلاء وسط مدينة غزة.

وانضم البرج المدمر الى قائمة ابراج دُمرت خلال العدوان على غزة، وهي: برج هنادي والجوهرة والشروق، وجميعها تضم مكاتب اعلامية ومؤسسات.

معروف إن برج الجلاء، الذي تملكه عائلة مهدي، يضم مكتبي شبكة الجزيرة الاعلامية، ومكتب وكالة الانباء الامريكية “a-p” وعددا من مكاتب المحامين والاطباء ومركز فحص الثلاسيميا.

كما يضم البرج سكنا لعشرات العائلات بما فيها عدة شقق لصاحب البرج ومخازن ملابس.

وقد ادى دمار البرج ايضا الى وقوع أضرار في عدة مبان مجاورة.