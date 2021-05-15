انخفاض كبير.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 19 وفاة و276 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 723,345

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 19 وفاة و276 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9243 وفاة و723345 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 124 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 40 حالة في محافظة الزرقاء، 29 حالة في محافظة المفرق، 28 حالة في محافظة إربد، منها حالة واحدة في الرمثا، 25 حالة في محافظة عجلون، 12 حالة في محافظة الكرك، 6 حالات في محافظة البلقاء، 4 حالات في محافظة معان، 4 حالات في محافظة مأدبا، 3 حالات في محافظة جرش، حالة واحدة في محافظة العقبة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 11268حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 98 حالة، فيما غادرت 58 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 724 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 15 بالمئة بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 27 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 29 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 13 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 5 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 824 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 702834 حالة.

وأضاف أن 8857 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 6921815 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 12ر3 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 41ر3 بالمئة.