اليوم الخامس للتضامن مع القدس وغزة.. اعتصام شعبي أمام سفارة العدو في عمان ومطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية
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جرينتش+2 07:43
انخفاض كبير.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 19 وفاة و276 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 723,345
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