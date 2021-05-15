اليوم الخامس للتضامن مع القدس وغزة.. اعتصام شعبي أمام سفارة العدو في عمان ومطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية

تجدد في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان، اليوم السبت، الاعتصام الشعبي نصرة لفلسطين، الذي دعت له اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الأردن، رفضا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وقطاع غزة وكل المناطق الفلسطينية.

وبأتي هذا الاعتصام بالتزامن مع الذكرى الـ73 لنكبة الشعب الفلسطيني، حيث حملت اللافتات التأكيد على حق العودة إلى فلسطين كل فلسطين، وإنهاء تشرده في منافي الحياة.

وقد هتف المشاركون في الاعتصام من أجل طرد السفير الإسرائيلي من عمّان، وإغلاق السفارة وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجا على الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال وقصف قطاع غزة.

وندد المشاركون بالعدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة، وأكدوا دعمهم لصمود الفلسطينيين على أرضهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدين على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية. ورفع المشاركون أعلام الأردن وفلسطين.

كما شارك مئات الأردنيين، اليوم السبت، لليوم الثاني على التوالي، في وقفة احتجاجية قرب حدود بلادهم مع فلسطين، تنديدا باعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين.

وقد جرت هذه الوقفة في ساحة “المقابلة” أمام صرح شهداء الكرامة بالأغوار الجنوبية. حيث ردد المتظاهرون شعارات من قبيل “افتحوا الحدود” و”ذاهبون إلى القدس شهداء بالملايين”، وغيرها من الهتافات.