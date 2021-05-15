اليوم الخامس للتضامن مع القدس وغزة.. اعتصام شعبي أمام سفارة العدو في عمان ومطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية
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جرينتش+2 06:19
العدوان على غزة لم يحقق هدفه..!!
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