10 شهداء خلال مواجهات عنيفة اليوم الجمعة مع الاحتلال في مختلف بلدات ومدن ومخيمات الضفة الغربية

استشهد 10 مواطنين واصيب العشراتن اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في مختلف بلدات ومدن ومخيمات الضفة الغربية التي انتفضت في وجه الاحتلال ردا على عدوانه على قطاع غزة واجراءاته بحق المقدسيين.

وأعلن الأطباء في المشفى العربي بنابلس عن استشهاد الشاب حسام وائل موسى عصايرة 18 عاما من قرية عصيرة القبلية على اثر المواجهات مع قوات الاحتلال.

وافادت وزارة الصحة باصابة 17 مواطنا في رام الله، و3 في اريحا، و50 في نابلس، 5 في بيت لحم و15 في الخليل، و16 في جنين، و11 في سلفيت، و17 في طولكرم و12 في قلقيلية.

واعلن مراسل موقع معا في نابلس استشهاد شقيقه الشاب عيسى برهم برصاص الاحتلال خلال مواجهات في منطقة “جبل صبيح” جنوب بلدة بيتا جنوب نابلس.

واعلنت وزارة الصحة استشهاد مواطن في قرية سالم قرب نابلس.

وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الشاب اسماعيل جمال الطوباسي 26 عاما و اصابة 4 بجراح، خلال المواجهات المنظلعة في منطقة الروحية ومريم الفور جنوب الخليل.

وقد تم نقل جثمان الشهيد الى مستشفى ابو الحسن القاسم في يطا.

وأفادت مصادر طبية، بأن شابا مصابا بأربع رصاصات في جسده، قد وصل إلى إحدى المستشفيات في مدينة نابلس، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.

وأكد رئيس مجلس قروي عوريف مازن شحادة بان الشهيد في العشرينات من عمره، وكان أصيب بالرصاص خلال التصدي لهجوم المستوطنين على البلدة.

وافادت وزارة الصحة ان مواطنين وصلا مستشفى سلفيت الحكومي بحالة بالغة الخطورة برصاص الاحتلال الحي في الصدر والبطن، من قريتي مردا وسكاكا اعلن المستشفى عن استشهادهما.

كما وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم استشهاد الشاب يوسف عطاطرة (25 عاما) برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات أصيب بها على حاجز دوتان العسكري في محافظة جنين .

وقال محمود السعدي مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين لمعا أن الشاب عطاطرة من قرية الطرم استشهد بعد وقت قصير من وصوله إلى مستشفى جنين الحكومي اثر إصابته برصاصة اخترقت الشريان الرئيسي في القدم.

واعلنت وزارة الصحة استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الحي في أريحا.

وكان شابا استشهد ، برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة عوفرا برام الله.

وزعم الاحتلال انه أطلق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية قرب احدى المستوطنات برام الله.