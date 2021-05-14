وسائل دعم فلسطين ومواجهة العدوان

1) نقل جرائم العدوان ووحشيتها لحظة بلحظة بالصورة والفيديو والخبر بكل اللغات.

2) التواصل مع الاخوة والاقارب والزملاء للتشاور والاتفاق على تنظيم اى فاعليات ممكنة ضد العدوان.

3) التبرع لشراء أدوية لوزارة الصحة الفلسطينية، وتأسيس لجان لجمع التبرعات، وارسالها الى نقابتى الاطباء والصيادلة، ومطالبة نقابة الاطباء بإرسال وفودا الى مستشفيات غزة.

4) الدعوة الى اقامة صلاة الجنازة على شهداء فلسطين فى المساجد والكنائس، مع الحرص على شرح القضية ودعمها فى خطب الجمعة وقداسات الاحد.

5) مطالبة مجالس النقابات المهنية والعمالية والاحزاب السياسية بإصدار بيانات الإدانة وإرسال قوافل الإغاثة

6) تشكيل لجان لنصرة فلسطين على غرار ما فعلناه فى 1982 و1987 و2000 و2006 و2009 و2012 و2014.

7) مع مطالبة السلطات والحكومات العربية لاتخاذ مواقف اكثر جدية وضغطا وتأثيرا على المجتمع الدولى لوقف العدوان ودعم فلسطين.

8) والضغط عليها لفك الحصار عن القوى الوطنية المعادية لاسرائيل والداعمة لفلسطين، واطلاق حريتها فى التعبير عن غضبها فى مؤتمرات جماهيرية او تظاهرات سلمية.

9) محاولة تنظيم قوافل للدعم والاغاثة تتحرك نحو المعابر والحدود المشتركة فى مصر وسوريا والاردن ولبنان.

10) البحث عن المفتاح الدولى لغزة والضفة الغربية وارسال رسائل دعم وتأييد للفلسطينيين على موبيلاتهم وعناوينهم الالكترونية، فالدعم يزيد من ثباتهم وصمودهم.

11) الاتصال بالشخصيات العامة وحضها على اتخاذ مواقف جماعية ضد العدوان، والدخول على مقالات كبار الكتاب فى المواقع الالكترونية للصحف الكبرى، وكتابة التعليقات الداعمة لفلسطين.

12) البحث عن أهم الشخصيات العربية الوطنية التى تصدت لكامب ديفيد واوسلو ووادى عربة وللتطبيع ودعوتها الى تجديد حركتها مرة أخرى.

13) ارسال رسائل لأكبر عدد من الاصدقاء والمعارف ضد العدوان، وتحويل التليفونات والصفحات الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعى الى منابر اعلامية تندد بالعدوان لحظة بلحظة.

14) أرسال رسائل استنكار وادانة واستغاثة لاهم الصحف المصرية والعربية والعالمية، ولمواقع الأمم المتحدة ووزارات خارجية دول العالم ومنظمات حقوق الانسان المحلية والعالمية.

15) وضع صورة علم فلسطين على الصدور والسيارات والبروفيلات وطبع وتوزيع ورفع أكبر عدد ممكن من اعلام فلسطين فى كل مكان.

16) القيام باحياء حملات المقاطعة للسلع الامريكية والاوروبية ولكل الدول التى تؤيد العدوان الصهيونى.

17) كسب أنصار جدد للقضية الفلسطينية، مع شرح حكاية اغتصاب فلسطين لم لا يعرفها بالتفصيل، وتنظيم دورات تثقيفية حول الصراع العربى الصهيونى

18) تجديد العداء للصهيونية والكيان الصهيونى عند الناس وتذكيرهم بحقيقة أهدافه تجاه مصر والأمة العربية، وبجرائمه ومذابحه واعتداءاته التى لم تتوقف.

19) الكشف بالتفصيل للراى العام حقيقة اتفاقيات العار مع (اسرائيل) والمطالبة بالغائها وسحب الاعتراف بها وسحب السفراء منها وقطع العلاقات معها.

20) الدفاع عن فلسطين والفلسطينيين والمقاومة مع إجلاء الحقيقة وكشف التضليل والاكاذيب الصهيونية، ومواجهة حملات الشيطنة والتشويه للفلسطينيين.

21) توحيد قضايا وغايات النضال من اجل الحرية والحياة الكريمة والعدالة والكرامة مع معركة مواجهة المشروع الامريكى الصهيونى.

22) فضح التطبيع والمطبعين وصفقات الغاز واتفاقيات الكويز ومثيلاتها.

23) فرز القوى والاحزاب والشخصيات من السياسيين على أساس موقفهم من العدوان ومن (اسرائيل).

24) تجميد الخلافات مع الجميع، والتوحد معهم على هدف دعم فلسطين ومقاومة العدوان، ومناهضة المشروع الصهيونى فى مصر وفلسطين والامة العربية. ومناشدة الجميع بالتوحد ضد العدو الحقيقى، وترك كل اشكال الاقتتال الداخلى والصراع العربى/العربى.

25) عدم اهمال القضية او تركها بعد توقف العدوان.

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القاهرة فى 14 مايو 2021

Seif_eldawla@hotmail.com