بعد الاحتشاد من كل محافظات الاردن اليوم الجمعة.. مسيرات تضامنيه في عمّان ومنطقة الكرامة نصرة للقدس وغزة

يشارك الآن – الجمعة الآلاف من الأردنيين في وقفات ومسيرات تضامنية بعدة مناطق، تعبيرا عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، حسب مراسلي قناة “المملكة”.

وقد عبر المشاركون في هذه الوقفات والمسيرات عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وصمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية ورفضهم لها.

ففي عمّان، يشارك أردنيون في وقفة احتجاجية أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد، كما يشارك أردنيون آخرون في وقفة بمنطقة الكرامة بالقرب من جسر الملك حسين.

وتأتي هذه الفعاليات التي جرت الدعوة لها مؤخرا من قبل فعاليات شعبية ووطنية، كتعبير عملي على المشاركة الفعلية في مقاومــة المحتل، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وقد أكد المشاركون في الفعالية، على مناصرتهم الفعلية لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس، وقطاع غزة وبقية المدن، إزاء ما يتعرضون له من قبل الاحتلال.

وطالب المتظاهرون الحكومة بفتح الحدود، حيث احتشد الآلاف أمام صرح شهداء معركة الكرامة في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية.

وكانت مجموعات شعبية قد تداعت من مختلف محافظات المملكة، منذ صباح اليوم الجمعة، تمهيدا للانطلاق في مسيرات نحو الحدود مع فلسطين المحتلة، نصرة للقدس وغزة.

ويأتي تفاعل الأردنيين مع دعوات الاحتشاد ضمن هاشتاغ “#يلا_على_الحدود”.

وقد طالب النشطاء الأردنيون منذ بدء التصعيد السلطات الأردنية بـ”فتح الحدود” مع فلسطين المحتلة، وترك المجال لهم لنصرة إخوانهم في فلسطين المحتلة، ضد ما يتعرضون له من انتهاكات وقتل وقمع من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يؤدي المحتشدون خطبة وصلاة الجمعة في منطقة الكرامة الحدودية، قبل محاولة دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، لمؤازرة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال .

وسيشهد كذلك وسط العاصمة عمان، اليوم ايضا، مسيرة احتجاجية، تحت عنوان “أوقفوا تمويل الإرهاب الصهيونيّ: أسقطوا اتفاقيّة الغاز”.

وتأتي بدعوة نقابية وحزبية وشعبية؛ لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، وتضامنا مع فلسطين.

وخلال الأيام الماضية، شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وشهد محيط سفارة الاحتلال في عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة الأردنية بطرد سفير الاحتلال من عمّان.