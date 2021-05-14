انخفاض متواصل.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 21 وفاة و315 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 723,069
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بعد الاحتشاد من كل محافظات الاردن اليوم الجمعة.. مسيرات تضامنيه في عمّان ومنطقة الكرامة نصرة للقدس وغزة
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