انخفاض متواصل.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 21 وفاة و315 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 723,069
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أجواء ربيعية معتدلة في المرتفعات وحارة نسبيا في باقي المناطق
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