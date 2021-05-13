500 غارة على غزة تدمر 500 وحدة سكنية و58 مؤسسة رسمية

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي ومدفعيته وبوارجه الحربية قرابة ٥٠٠ غارة واعتداء حتى الآن طالت مختلف مناطق القطاع، وتركزت الليلة الماضية بالقصف على المقار الحكومية والأبراج والبيوت السكنية ومقرات إعلامية وبنى تحتية ومنشآت اقتصادية.
وجاء في تصريح صادر عن المكتب الاعلامي الحكومي، ان غارات الليلة الماضية بلغ ١٦٨ غارة منها: ١٢٦ جوية ٢٣ بوارج ١٩ مدفعية.
وأشار الى ان هذا العدوان أسفر عن ارتقاء ٨٣ شهيدا منهم: ١٧ طفلا و٧ نساء، فيما وصل عدد الجرحى إلى ٤٨٧ جريحا جلهم من النساء والأطفال.
وخلّف العدوان خسائر مادية كبيرة، وأضرار لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع منها قصف أبراج ومنازل وبيوت سكنية وصل مجموعها إلى أكثر من ٥٠٠ وحدة ما بين الهدم الكلي والجزئي، فضلا عن تضرر مالا يقل عن ٢١٠٠ وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وطفيفة جراء القصف المتواصل.
وأشار المكتب الاعلامي الى ان الاحتلال قصف أبراج سكنية ومنازل وهدمها بشكل كلي عدد ١٤، وأضرار كلية لحقت ب ٢٣ مقر إعلامي، فضلا عن عشرات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى كما قصف ٥٨ مقر حكومي تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، أبرزها مقر قيادة الشرطة وسط مدينة غزة، وكلية الرباط.
وأكمل :” تضرر ٢٣ مدرسة بشكل بليغ وجزئي وعدد من عيادات الرعاية الصحية الأولية جراء القصف الشديد في محيطها وجرى قصف مزارع حيوانية وأراضي زراعية وآبار وشبكات ري بقيمة أولية للخسائر بلغت مليون ومائة ألف دولار وقصف شوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات ومحولات كهرباء ومياه وصرف صحي بقيمة خسائر أولية بلغت ٣ مليون دولار.
ويستمر إغلاق الاحتلال للمعابر التجارية لقطاع غزة ومنع نزول الصيادين للبحر.