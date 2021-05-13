قصف العدو لمنزلين في مخيم البريج بغزة يوقع 5 شهداء

استشهد خمسة مواطنين، عصر اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان لمراسلنا ان القصف استهدف منزلا لعائلة عيسى في مخيم البريج دون سابق انذار ما ادى الى وقوع عدد من الشهداء والجرحى من العائلة ذاتها والجيران.

كما نفذت الطائرات الاسرائيلية غارات عنيفة على غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال محيط منتجع الماريوت شمال غرب قطاع غزة دون الاعلان عن وقوع اصابات.

وحسب وزارة الصحة وقبل ارتقاء شهداء البريج فإن عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان بلغ 87 شهيدان بينهم 18 طفلا و8 نساء فيما زاد عدد الجرحى عن 530 جريح.

وقد تواصل القصف الاسرائيلي المكثف على مختلف مناطق قطاع غزة في اول أيام عيد الفطر السعيد بعد ليلة طويلة من القصف.

واختلطت أصوات تكبيرات العيد بأصوات القذائف وصوت الطائرات الاسرائيلية التي تجوب سماء غزة بحثا عن أهداف جديدة.

وتمكنت الطواقم الطبية من انتشال جثماني رجل وزوجته في الستينيات من العمر من ابراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال مقر البنك الاسلامي في خان يونس وبريد رفح مقر الامن الداخلي بالشمال وخان يونس.

وفي ساعات الصباح قصفت طائرات الاحتلال عمارة الوليد بحي الرمال وسط مدينة غزة.