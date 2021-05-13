وحدة الدين والوطن.. 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العيد وصلاة الغائب على أرواح الشهداء في المسجد الأقصى/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 04:48
صواريخ المقاومة الفلسطينية تدك المدن الإسرائيلية وتعري المطبعين العرب
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني