بصاروخ “عياش” العملاق.. “القسام” تضرب مطار رامون على بعد 220 كم جنوبي اسرائيل، وتدعو شركات الطيران للتوقف

انخفاض متواصل.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 21 وفاة و315 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 723,069
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