انخفاض متواصل.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 21 وفاة و315 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 723,069
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انخفاض كبير.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 23 وفاة و418 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 722,754
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