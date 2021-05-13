“الليلة عيد” اغنية المطرب “حكيم” تحظى بمليون مشاهدة/ فيديو

اقتربت أغنية “الليلة عيد” للنجم المصري حكيم من تحقيق مليون و200 ألف مشاهدة على موقع “يوتيوب”، حيث حققت منذ طرحها أمس الأول “الثلاثاء” وحتى الآن مليون و147 ألفا و723 مشاهدة.

يشار إلى أن أغنية “الليلة عيد” من كلمات صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وظهر حكيم في فيديو الأغنية بجلسة تصوير جديدة له على البحر، وطرحها قبيل عيد الفطر المبارك تهنئة منه لجمهوره.

وكان حكيم قد طرح مؤخرًا كليب أغنيته “صحاب أونطة”، كلمات وألحان محمد الفنان وتوزيع ديزل، وهو الكليب الذي قام من تصويرها بأحدث التقنيات.