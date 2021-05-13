اخماد حريق خطوط ناقلة للنفط بمصفاة البترول في العقبة

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن جهوداً كبيرة بذلتها كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني العقبة مكنتها من إخماد حريق شب، اليوم الخميس، في 4 خطوط ناقلة للنفط التابعة لمصفاة البترول في محافظة العقبة ومنعت انتشاره ووصوله إلى خزانات النفط.

واضاف: كان للاستجابة السريعة لكوادر الدفاع المدني في أول أيام عيد الفطر ووصول مجموعات الدفاع المدني بوقت قياسي الدور الكبير في السيطرة على الحريق ومنع انتشاره، حيث لم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق”، وفق السرطاوي.

وقال رئيس سلطة منطقة العقبة نايف البخيت، الخميس، إنه قد تمت السيطرة على حريق في منصة توزيع الغاز على الصهاريج في مصفاة البترول الأردنية في العقبة.

واشار الى إن الدفاع المدني تعامل مع حريق بحدود 200 متر في منصة توزيع الغاز على الصهاريج في مصفاة البترول الأردنية في العقبة.