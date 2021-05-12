هلال عيد الفطر يُرسم ويتشكل من دماء بطولات المقاومة

تتكون الارادة النقية الصلبة كما يتكون الماس في اعماق الارض، وتزداد الارادة قوة الى قوتها وصلابة الى صلابتها عندما تتبلور عبر عقيدة ايمانية صادقة، فتصبح ارادة فعل وانجاز في ميدان التنفيذ.

لقد جسدت المقاومة العربية الفلسطينية المنتمية لشعبها ملاحم البطولة والفداء، فبدمائهم وجهدهم وعرقهم وصبرهم وقبل هذا وذاك بايمانهم الصادق بعدالة قضيتهم شكلوا لنا اليوم هلال العيد – بدمائهم الطاهرة وتضحياتهم الجسام دفاعا عن الارض والعرض والمقدسات فرسموا هلال العيد بابهى واجمل صوره – لقد اعادوا لنا كرامتنا وعزتنا المسلوبة منذ سنيين بصمودهم الاسطوري امام الالة العسكرية الصهيونية المدعومة من الغرب المتصهيين – لقد سخروا سلاحهم البسيط وفكرهم الثاقب الاصيل لردع العدو وانقاذ الاعراض من مخالب الصهيونية المعتدية.

عيد الفطر وهلاله هذا العام يكتب باحرف وبنكهة فيها معاني العزة والكبرياء الوطني، فقد خاض ليوث فلسطين في القدس وغزة معركة الامة ونيابة عنها معركة المصير – ضد الطغيان والاستعمار والاستغلال والسيطرة، وضد قوى الشر والاستكبار العالمي ممثله بدولة الاحتلال الصهيوني.

اننا في هذا المقام نقف اجلالا واكبارا واحتراما لتضحياتكم البطولية، ونتوجه بقلوبنا وضمائرنا ودعواتنا العامرة بالايمان الى الله بان يكون النصر حليفكم دائما وابدا لانكم ابقيتم رؤسنا مرفوعة عالية – فكل عام والمقاومة بخير وفلسطين بالف خير .. وصدق الله العظيم اذ يقول (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين )

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