انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 29 وفاة و483 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 722,336

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 29 وفاة، و483 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الاربعاء، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9180 وإجمالي عدد الإصابات إلى (722,336).

وبحسب الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فقد بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1552)حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (708,854) حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (4302) حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (78) حالة، فيما غادرت المستشفيات (123) حالة وبلغت نسبة الفحوصات الايجابية 1ر3 بالمئة .

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في اقليم الشمال 16% ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24% ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 21%.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط 15% ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 32% ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%، وفي إقليم الجنوب بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل: 7% ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 11% ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%.

وقد توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي: 214 في محافظة العاصمة عمّان و77 في محافظة الزرقاء و60 في محافظة إربد، منها 24 في الرمثا و21 في محافظة عجلون و20 في محافظة المفرق و18 في محافظة البلقاء و17 في محافظة معان، منها 5 في البترا و16 في محافظة الكرك و13 في محافظة الطفيلة و12 في محافظة مأدبا و8 في محافظة جرش و7 في محافظة العقبة.