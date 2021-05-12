أبرزها يا ليلة العيد لـ أم كلثوم.. هذه أشهر أغانى الاعياد

ما ان يستعد المسلمون لاستقبال عيد الفطر، حتى يتذكر الكثيرون عدة أغانٍ ترتبط بأذهان الملايين على مدار سنوات تغنت بالعيد، ولعل أبرزها “يا ليلة العيد” الأغنية الشهيرة للمطربة الراحلة أم كلثوم، بالإضافة إلى مجموعة من الأغانى التي لا نستعرضها في السطور التالية بداية من ” يا ليلة العيد “.

أغنية ” يا ليلة العيد ” تظل واحدة من أشهر الأغانى، لما حققته من نجاح كبير ساهم فيه كل عناصر النجاح التي اكتملت في الأغنية بداية من الكلمات والألحان حتى صوت أم كلثوم القوى، ففى كل ليلة من ليالى الأعياد ترن هذه الأغنية داخل المنازل، وهى من كلمات أحمد رامى وألحان رياض السنباطى.

بعد أغنية ” يا ليلة العيد ” تأتى ياسمين الخيام وأغنيتها “الليلة عيد” التي طرحتها فى أواخر الثمانينيات، وهي من كلمات عبد الوهاب محمد، وألحان الموسيقار إبراهيم رأفت.



بالإضافة لأغنيتى يا ليلة العيد والليلة عيد، تأتى الفنانة صفاء أبو السعود، بواحدة من أشهر الأغانى بمناسبة العيد، والتى تحمل اسم “أهلا بالعيد”، وهى من كلمات عبد الوهاب محمد، وألحان جمال سلامة.