لليوم الثالث.. وقفات احتجاجية قرب السفارة الإسرائيلية بعمان وفي معظم المحافظات، نصرة للمجاهدين في القدس وغزة
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جرينتش+2 10:04
وفاة 3 أشخاص إثر سقوطهم في حفرة امتصاصية بمحافظة عمان
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