لليوم الثالث.. وقفات احتجاجية قرب السفارة الإسرائيلية بعمان وفي معظم المحافظات، نصرة للمجاهدين في القدس وغزة
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جرينتش+2 10:03
في عملية ارهابية.. مصرع 11 شخصا وأصابة 4 آخرين بإطلاق الرصاص في احدى مدارس مدينة قازان الروسية/ فيديو
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