في عملية ارهابية.. مصرع 11 شخصا وأصابة 4 آخرين بإطلاق الرصاص في احدى مدارس مدينة قازان الروسية/ فيديو

أكد مصدر في وكالة إنفاذ القانون، اليوم الثلاثاء، تحييد أحد المشتبه بهما في حادث إطلاق النار بإحدى مدارس مدينة قازان الروسية وإلقاء القبض على الآخر.

وقال المصدر في تصريح لوسائل إعلام روسية: “وفقا للبيانات الأولية، تمت تصفية المهاجم الثاني على المدرسة في قازان والذي بقي في المبنى”.

وأعلن رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، اليوم، أن أحد منفذي الهجوم والذي تم اعتقاله، شاب يبلغ من العمر 19 عاما يحمل سلاحا مرخصا باسمه.

وقال مينيخانوف في تصريح لقناة “روسيا 24”: “تم اعتقال الارهابي. عمره 19 عاما. السلاح مرخص باسمه”.

وفي سياق متصل أكد مصدر في إدارة المدرسة أن المهاجم الذي تم اعتقاله كان تلميذا في نفس المدرسة.

وقال: “المهاجم الذي تم اعتقاله درس في هذه المؤسسة التعليمية قبل أربع سنوات، يدعى إيلناز جوليافييف، يبلغ من العمر 19 عاما. وتم القضاء على المهاجم الثاني”.

وقتل 11 شخصا وأصيب أربعة آخرين في حادث إطلاق نار في إحدى المدارس في مدينة قازان الروسية.

وقال مصدر في دائرة الطوارئ لوكالة سبوتنيك”: “وفقا للمعلومات المحدثة، نتيجة إطلاق النار على المدرسة، لقي 11 شخصا مصرعهم”، مضيفا أن أربعة آخرين أصيبوا، تم نقلهم إلى المستشفى.

وأشار المصدر إلى أنه من بين القتلى اثنان من التلاميذ لقيا مصرعهما بعد أن قفزا من نافذة الطابق الثالث.

وقال مدرس للغة الروسية لوكالة “تاتار انفورم” المحلية: “في بداية الدرس الثاني سمعنا أصوات انفجارات. قام جميع المعلمين بحبس الأطفال في فصولهم الدراسية. في نهاية الدرس الثاني، بدأ الحراس الروس في إخراج الأطفال والمعلمين من قاعات الدراسة”.

وفي وقت لاحق اليوم، وصف عمدة قازان إلسور ميتشين، إطلاق النار على المدرسة اليوم الثلاثاء بأنه عمل إرهابي موجه ضد الأطفال.

وكتب ميتشين في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “هذه مأساة رهيبة. إنه عمل إرهابي موجه ضد الأطفال وهذا أبسط وأقل ما يمكن تخيله. قلوبنا اليوم مليئة بالحزن والمواساة. أتقدم بأحر التعازي لأسر وأقارب وأصدقاء ضحايا إطلاق النار في مدرسة قازان رقم 175. أتمنى لجميع الضحايا الشفاء العاجل”.