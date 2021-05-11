لليوم الثالث.. وقفات احتجاجية قرب السفارة الإسرائيلية بعمان وفي معظم المحافظات، نصرة للمجاهدين في القدس وغزة

شارك جمع حاشد من الأردنيين، في عمّان اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، في وقفة احتجاجية أمام مسجد الكالوتي قرب السفاة الاسرائيلية، تعبيرا عن رفضهم لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، بحسب مراسل قناة “المملكة”.

وقد عبر مشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وصمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية ورفضهم لهذه الاعتداءات.

وأضاف المراسل يقول أن المشاركين دعوا إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السير من عمّان.

كما واصل الأردنيون فعالياتهم الشعبية في عدد من محافظات المملكة، رفضاً للعدوان الصهيوني قطاع غزة، مطالبين بتحرك رسمي عربي ودولي لوقف ‏الاعتداءات الصهيونية السافرة.‏

وبالاضافة الى الوقفة في منطقة الرابية قرب سفارة الكيان الصهيوني، فقد انطلقت عدة وقفات شعبية وسلاسل بشرية بعد صلاة العصر في كل من، وفي حي ‏نزال أمام مسجد حي نزال الكبير، وفي الهاشمي الشمالي أمام مسجد عبدالله عزام، وفي وادي السير أمام مسجد معاذ بن جبل ، وفي ‏شفا بدران على دورا الحجاج، إضافة لسلسلة بشرية أقيمت في جبل الحسين في الساحة المقابلة لمجموعة “سكينة”، وفي كل من مخيم ‏سوف في جرش، وفي مدينة الطفيلة أمام مسجد الطفيلة الكبير، حيث ردد المشاركون هتافات تحيي ‏المرابطين في القدس وتحيي المقاومة الفلسطينية، وتطالب بطرد السفير الصهيوني ردا على الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك ‏والقدس‎.‎

كما رفع المشاركون في هذه الفعاليات لافتات تؤكد على رفض أي مساس بالمسجد الأقصى المبارك، والانتصار لأهالي حي الشيخ جراح ‏ومنع مؤامرات ترحيلهم من قبل المستوطنين، وتطالب بتفعيل الوصاية الأردنية على المقدسات، وإلغاء اتفاقية وادي عربة، ووقف ‏كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال واولها طرد السفير الإسرائيلي، وإلى بذل جهود عربية مكثفة لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية ، وتكثيف الجهود لإطلاق سراح المعتقلين من السجون الإسرائيلية.