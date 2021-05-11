سلطات “امير المؤمنين” تمنع تنظيم وقفات تضامنية مع الفلسطينيين

منعت السلطات المغربية، أمس الاثنين، وقفة تضامنية مع الفلسطينيين نظمها مجموعة من الحقوقيين قبالة مبنى البرلمان، في العاصمة الرباط.

وكانت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” قد دعت عبر بيان لها، نشرته “جماعة العدل والإحسان” على موقعها، إلى المشاركة في الوقفة.

و قد قامت السلطات المغربية بمحاصرة المحتجين من كل الجهات، ولم يصدر أي بيان رسمي من الرباط، إلا أن الإجراءات الاحترازية في المغرب تمنع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تنفيذا لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

وبالرغم من منع الوقفة، أصر المشاركون، على الاحتجاج ورفع شعارات دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” تندد بالاعتداء على المقدسيين، بحسب ما أورده موقع “لكم” الإخباري المغربي.

ورفع المحتجون لافتات تطالب الدول العربية والإسلامية بالتدخل من أجل وضع حد لما تقوم به إسرائيل في حق القدس.

وبالموازاة مع وقفة الرباط، تم تنظيم وقفة أخرى بمدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، غير أن السلطات المحلية هناك، قامت بتطويق ساحة الأمم المتحدة التي كان من المفترض أن تحتضن الوقفة التضامنية مع الفلسطينيين، بسبب إجراءات حالة الطوارئ.