انخفاض ملموس.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 26 وفاة و855 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 721,853

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 26 وفاة و855 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9151 والإصابات 721853 .

وقد توزعت الإصابات الجديدة على محافظات المملكة على النحو الآتي: محافظة العاصمة 237 إصابة، إربد 223 منها 20 حالة في الرمثا، الزرقاء 92، البلقاء 53، المفرق 51، الكرك 44، الطفيلة 37، جرش 30، عجلون 26، مادبا 25، معان 24 منها 12 حالة في البترا، وفي محافظة العقبة 13 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 5400 حالة، وعدد الحالات التي أُدخِلت امس إلى المستشفيات 84، وغادرت 104 حالات، في حين بلغ إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 859 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال 17 بالمئة، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 27 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 24 بالمئة.

وفي إقليم الوسط بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 17 بالمئة، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 34 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 15 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 8 بالمئة، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1910 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 707302 حالة.

وأضاف، انه تم اليوم إجراء 19732 فحصاً مخبريّاً ليصبح إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6877657 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 33ر4 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 54ر5 بالمئة.