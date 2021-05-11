لليوم الثالث.. وقفات احتجاجية قرب السفارة الإسرائيلية بعمان وفي معظم المحافظات، نصرة للمجاهدين في القدس وغزة
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جرينتش+2 10:02
أجواء حارة في كافة المناطق اليوم الثلاثاء وانجفاض طفيف غدا وبعده
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