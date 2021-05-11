أجواء حارة في كافة المناطق اليوم الثلاثاء وانجفاض طفيف غدا وبعده

يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتبقى الأجواء الخميس، معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء الجمعة، معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 14، وفي مرتفعات الشراة 29 – 13، وفي مناطق البادية 36 – 20، وفي مناطق السهول 32 – 19، وفي الاغوار الشمالية 38 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 21، وفي البحر الميت 38 – 23، وفي خليج العقبة 41 – 24 درجة مئوية.

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