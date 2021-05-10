لليوم الثالث.. وقفات احتجاجية قرب السفارة الإسرائيلية بعمان وفي معظم المحافظات، نصرة للمجاهدين في القدس وغزة
أهم العناوين
جرينتش+2 10:02
وقفات احتجاجية في عمّان وإربد تطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة واتفاقية استيراد الغاز، وطرد السفير الإسرائيلي من الأردن
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني