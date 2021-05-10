مواجهات عنيفة في باحات الاقصى بعدما اقتحمه جنود العدو، ووقوع مئات الاصابات وحالات الاختناق بين المصلين/ فيديو

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، معززة بعناصر من الوحدات الخاصة ساحات المسجد الأقصى، حيث قامت بقمع آلاف الفلسطينيين والاعتداء عليهم بقنابل الغاز المدمع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أوقع عشرات الإصابات ومئات حالات الاختناق.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة الغربية من المسجد الأقصى، ونشرت القناصة في اماكن متفرقة من المسجد الاقصى وباحاته، واطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المرابطين.

ومنذ ساعات الفجر احتشد آلاف الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل في المسجد الأقصى المبارك استعدادا لدعوات المستوطنين باقتحامه صباح اليوم الاثنين.

فقد تجمع الآلاف في باحات وساحات المسجد الأقصى وأعلنوا الاستنفار استعدادا للتصدي للمستوطنين.

ونصب الشبان الحواجز الخشبية مقابل باب المغاربة ووضعوا الحجارة وصورا لقيادة حماس عند الجهة الشرقية للاقصى “مسار اقتحام المستوطنين”، وذلك لصدّ اي اقتحامات محتملة للمستوطنين.

وقد أعلن الهلال الأحمر عن نقل 50 إصابة من داخل المسجد الأقصى المبارك، إلى مستشفيات القدس المحتلة، مع استمرار اقتحام قوات الاحتلال للمسجد والاعتداء على المرابطين.

وقال الهلال الأحمر، إن مئات الإصابات تتواجد في المسجد جراء القمع الوحشي من جانب قوات الاحتلال، التي منعت الطواقم الطبية من الوصول للمسجد، بداية الاقتحام.

وبدأت المواجهات في المسجد الأقصى، بعد اقتحام مباغت من جانب قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، التي أطلقت الرصاص المطاطي بكثافة تجاه المرابطين الذين اعتصموا في المسجد، استعداداً لاقتحام أعلنت الجماعات الاستيطانية نيتها تنفيذه للأقصى، اليوم.

وأصيب عدد من الزملاء الصحفيين بجروح مختلفة خلال تغطيتهم للمواجهات في الأقصى، عرف منهم: أسيد عمارنة، ومحمد سمرين، ولواء أبو ارميلة، وإيثار أبو غربية، وأحمد جرادات، ورامي الخطيب، واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الزميلة فاطمة البكري.

وأطلقت قوات الاحتلال عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المصلى القبلي، واعتدت بوحشية على الشبان في مصلى باب الرحمة، وفقاً لما أفاد به شهود عيان.

واعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان على أبواب المسجد، بعد الاعتداء عليهم بالضرب، كما اعتدت على الأهالي في باب الأسباط بالمياه العادمة.

واندلع حريق بباب الجنائز قرب المصلى القبلي، وفقاً لما أفادت به مصادر من الأقصى، جراء استمرار جنود الاحتلال إطلاق قنابل الصوت والغاز.

وقالت مصادر عبرية، إن الجماعات الاستيطانية تنتظر قمع المرابطين والمصلين في الأقصى، كي تتمكن من اقتحامه.

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