طقس حار في اغلب المناطق اليوم الاثنين وغدا وبعده

يطرأ اليوم الإثنين، انخفاض على درجات الحرارة، وتبقى اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الاجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، خصوصا في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض اخر طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء الأربعاء، حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، بينما تبقى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18، وفي مرتفعات الشراة 29 – 16، وفي مناطق البادية 37 – 18، وفي مناطق السهول 34 – 20، وفي الاغوار الشمالية 39 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 25، وفي البحر الميت 40 – 24، وفي خليج العقبة 41 – 25 درجة مئوية.

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