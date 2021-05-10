دائرة الأحوال المدنية تعلن مناوباتها خلال عطلة عيد الفطر

قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش إجراء مناوبات للدائرة خلال عطلة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من صباح غد الثلاثاء وحتى الخميس.

وقالت الدائرة، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن المناوبات تشمل مكتب أحوال وجوازات (عمان المركز) الكائن في طبربور (مركز الدائرة الرئيس)، مبينة أن الدوام في المكتب سيبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، للحالات الطارئة والتي لا تحتمل التأخير.

كما تشمل المناوبات مكتب جوازات مطار الملكة علياء الدولي الذي سيقدم خدمة إصدار جوازات السفر على مدار الساعة.

وتأتي هذه الإجراءات تسهيلاً على المواطنين بإنجاز معاملاتهم في الوقت المحدد.

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