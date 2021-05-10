بمناسبة عيد الفطر.. وزير الداخلية يوعز بالافراج عن 439 موقوفاً ادارياً

‏أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للمحافظين ‏والحكام الاداريين، اليوم الاثنين، بالافراج عن 439 موقوفاً ‏اداريا،ً بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز ‏الاصلاح والتأهيل.

وياتي قرار الإفراج بعد ان تمت دراسة ‏ملفاتهم اصولياً والتأكد من ان الافراج عنهم لا ‏يشكل خطراً على حياتهم ولا على الأمن والنظام ‏العام ولا يشكل تهديداً للسلم المجتمعي، وذلك لمنحهم الفرصة لاعادة الانخراط في ‏المجتمع .

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