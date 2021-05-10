مواجهات عنيفة في باحات الاقصى بعدما اقتحمه جنود العدو، ووقوع مئات الاصابات وحالات الاختناق بين المصلين/ فيديو
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جرينتش+2 10:35
انتصار مؤزر للصامدين.. اجهزة الامن الاسرائيلية توصي بوقف قرار إخلاء منازل الشيخ جراح لانه سيشعل المنطقة
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