مواجهات عنيفة في باحات الاقصى بعدما اقتحمه جنود العدو، ووقوع مئات الاصابات وحالات الاختناق بين المصلين/ فيديو
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رئيس الوزراء يقرر تقليص ساعات الحظر الليلي اعتبارا من اول ايام عيد الفطر لتبدا 11 مساء للافراد و10 للمؤسسات
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