حالة سمير غانم حرجة، وابنته دينا تدعو له ولدتها بالشفاء

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على توجيه رسالة محملة بالدعوات إلى والديها النجم سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام.

وكتبت دنيا سمير غانم: “اللهم يا واسع العطاء، ويا منزل الشفاء، ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء، اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.. اللهم اشف دلال عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى، ليعودوا كما كانوا، يارب إنهم يرجون شفاءك فلا تحرمهم لذة الراحة، اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقمًا أبدًا، بسر لا حول ولا قوة إلا بالله”.

واستكملت دنيا سمير غانم: “اللهم اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، فلا شافي إلا سواك، ربي افرحنا بعافيتهم عاجلا غير أجل، اللهم كما شفيت ايوب بعد الابتلاء اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، وكل من طال مرضه برحمتك وقدرتك يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى بشفائك، وداوي دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى بدوائك، وعافي دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى بعافيتك “.

يذكر أن النجم سمير غانم مازالت حالته الصحية غير مستقرة وحرجة، وأكد مصدر طبي أنه لا يزال يوضع على جهاز تنفس اصطناعي بالعناية المركزة، وطلب من الجميع الدعاء له.