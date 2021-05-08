أجواء معتدلة في أغلب المناطق اليوم و…حارة غدًا

يطرأ اليوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-9) درجات مئوية، وتكون الاجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الإثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الاجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الاجواء الثلاثاء، معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، مع احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة ، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 14، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 37 – 19، وفي مناطق السهول 32 – 20، وفي الاغوار الشمالية 39 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 23، وفي البحر الميت 40 – 22، وفي خليج العقبة 41 – 23 درجة مئوية.

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