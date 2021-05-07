إغلاق مؤسسة مستلزمات طبية ضبط لديها حقن بوتوكس مخالفة

أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، مؤسسة مستلزمات طبية في عمان، ضبط لديها كمية من حقن الـ (بوتوكس) ومستلزمات طبية متنوعة غير مجازة من قبل المؤسسة تستخدم حصرياً في بعض الإجراءات التجميلية.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم الجمعة، إن كوادر الرقابة والتفتيش المختصة نفذت خلال الأيام القليلة الماضية حملة رقابية نوعية، استهدفت مراكز وعيادات التجميل والليزر ومؤسسات المستلزمات الطبية بهدف التأكد من التزامها بتداول مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل آمنة ومجازة من قبل المؤسسة ومستوفية لكافة الاشتراطات والمعايير الصحية حفاظا على صحة وسلامة الخاضعين لمثل هذه الإجراءات . وأضاف مهيدات، إن الحملة أسفرت عن ضبط كمية ِمن حقن الـ (فيلر) المخالفة والتي أظهرت نتائج الفحص المخبري الصادرة عن مختبرات المؤسسة عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة من قبل المؤسسة، وحقن (بوتوكس) غير مجازة بالإضافة إلى كمية من المستلزمات الطبية المخالفة في عدة عيادات طبية ومؤسسات مستلزمات طبية، لافتا إلى أنه ستتم المباشرة بإغلاق كافة هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. ودعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين الى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار وعلى مدار 24 ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني( 117114) والبريد الإلكتروني info@jfda.jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم (0795632000).

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