كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية فدائية داخل اسرائيل.. شهيدان فلسطينيان واصابة ثالث برصاص العدو على حاجز سالم قرب جنين
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محاكم الجنايات تغلِّظ العقوبة بحق مكرِّرين لجناية السَّرقة
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